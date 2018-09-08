Мир Зеркальная дата сентября: как изменить жизнь к лучшему 09.09

2018-09-09 12:30 330

Зеркальные даты — это дни повышенной энергетики. В моменты таких мощных всплесков нужно учитывать настроение чисел. Нумерология даст вам самые актуальные советы на 9 сентября 2018 года.

Это уникальная дата, поскольку 9+9=18, а 2018 год тоже оканчивается на 18, но и это не всё: 1+8=9. Такое совпадение в нумерологии бывает крайне редко, то есть раз в 100 лет. Это день, когда Девятка обладает мощнейшим потенциалом, способным изменить вашу жизнь. Закон притяжения мыслей станет намного эффективнее, потому что создать крепкую энергетическую связь с центром изобилия Вселенной будет проще.

Финансы, дела и работа 9 сентября

Девятка — это число импульсивности и неосмотрительности, поэтому сегодня многие люди могут потратить лишние деньги на что-то бесполезное. Старайтесь одергивать себя и чаще помнить о здравом смысле. Если плыть по течению в финансовой жизни, то можно растерять всю удачу. Чтобы изменить жизнь к лучшему в деловой и финансовой сфере, вам придется потратить некоторое время на осознание текущих проблем и возможностей. Если этого не сделать, то 9 сентября так и останется рядовым днем. Важно применять свои таланты и не бояться ответственных дел. Плохо, что этот день выпадает на воскресенье, ведь в последний день недели у большинства людей выходной. Впрочем, это не помешает заняться чем-то полезным дома: можно изучать новую информацию, которая в перспективе поможет повысить доход.

Действительно положительная новость заключается в том, что Девятка способствует поиску новых увлечений и новых источников дохода. Если вы почувствуете, что никаких новых идей или желания работать у вас нет, то попробуйте просто как следует отдохнуть — в этом случае вас тоже могут посетить интересные мысли. Они могут касаться не только работы, но и благоустройства вашего дома. Главное 09.09 — не забывать про основные цели и приоритеты. Слушайте свое сердце и доверяйте шестому чувству, потому что оно будет обострено. Развивайте интуицию и не бойтесь изучать что-то новое, будьте открытыми для новой информации, ведь Девятка улучшает память.

Настроение и здоровье 9 сентября

Нумерологи отмечают, что ребенок, рожденный 9 сентября 2018 года, имеет высокие шансы стать великим изобретателем. Если в это воскресенье у вас родится малыш, постарайтесь подобрать ему имя, которое раскроет его способности и станет счастливым талисманом. Настроение 9 сентября будет стремиться в положительную сторону, однако необходимо бороться со страхами и неуверенностью. Комплексы 09.09 лучше подавлять любыми методами, иначе это воскресенье может стать обычным днем, насыщенным трудностями. Нумерологи утверждают, что можно без особого труда избавиться от внутренних проблем. В этом помогут медитации, молитвы, аффирмации. Это хороший день для новых начинаний — для начала диеты, цикла физических упражнений, отказа от вредных привычек.

Любовь и отношения 09.09.18

Этот день отлично подходит для поиска второй половинки. Одинокие люди сегодня могут встретить свою любовь, поэтому нумерологи рекомендуют не засиживаться в четырех стенах. Но не ждите от судьбоносных встреч быстрых результатов и не торопите события.

Возможно, что вы уже давно знакомы с человеком, которому суждено стать самым близким другом или второй половинкой. Это хороший день для того, чтобы простить кого-то, дать второй шанс или попросить прощения. 9 сентября возможны невероятные воссоединения, возвращение любви и страсти. Это хорошая новость для всех, кто испытывает проблемы в отношениях. Стоит воспользоваться таким случаем, чтобы стать ближе к тому, кого вы любите и кем дорожите.