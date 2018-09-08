Политика Евросоюз: "Выборы" в ОРДЛО противоречат минским договоренностям

2018-09-09 10:00 180

В Европейском союзе уверены, что объявление "выборов" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей противоречит минским договоренностям. Об этом заявила пресс-секретарь Евросоюза Майя Косьянчич, сообщается на официальном сайте Европейского союза.

Она указала, что Евросоюз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ. Кроме того, отмечается, что достижение устойчивого мирного урегулирования конфликта на Донбассе возможно при условии реализации минских соглашений всеми сторонами.

"В этом контексте объявления о том, что так называемые "выборы" состоятся в так называемых "ЛНР" и "ДНР" 11 ноября 2018 года, противоречит минским соглашениям, которые имеют конкретные положения по организации местных выборов в этом регионе", - заявила Косьянчич.