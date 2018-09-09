Украина Украина начала переброску бронекатеров в Азовское море

2018-09-09 14:00 537

 

Украина начала переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. Один из них заметили в районе Бердянска на автотрейлере. По данным источников Украинского милитарного портала в Генштабе и командовании Военно-морских сил, в Азовское море перебросят три МБАКа, которые станут там едва ли не самыми мощными боевыми единицами.

В составе ВМС Украины есть шесть малых бронированных артиллерийских катеров: "Аккерман", "Бердянск", "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь". Ожидается, что до конца года в Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Украины путем переброски сюда Южной военно-морской базы из Николаева, которая до оккупации Крыма находился в Новоозерном в заливе Донузлав.

В дальнейшем на ее базе будет создан катерный дивизион с будущим развертыванием сил и средств. Таким образом произойдет переформатирование структуры командования Военно-морских сил ВС Украины.

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