Украина ВАЖНО! Медицинские услуги в Украине: какие можно получить бесплатно, а за что придется платить

2018-09-09 10:25 357

 

Медицинская реформа в стране, которая стартовала в апреле 2018 года, по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем. Ходят слухи, что теперь обслуживание в государственном медучреждении будет стоить практически также, как и в частной клинике.

Какие медицинские услуги останутся бесплатными для украинцев, а за что нужно будет платить?

В рамках медреформы проходит множество перемен: например, изменились правила вызова скорой помощи и врача на дом, появились электронные медицинские карточки и рецепты, мы сами можем выбрать себе врача, вне зависимости от места прописки или проживания. Более того медучреждение заинтересовано, чтобы пациент подписывал договор с врачом, ведь от этого зависит государственное финансирование клиники.

Сколько тратит государство на пациента?

Сейчас часто можно услышать опасения, что отныне медицинская помощь в государственных учреждениях будет осуществляться в рамках суммы, которую государство выделяет на пациента, а все остальное придется оплачивать самому. Если опираться на расценки частных клиник, то сумма совсем невелика:

- на малышей до 5 лет - по 1480 грн.;
- на детей 6-17 лет - по 814 грн.;
- на людей 18- 49 лет – 370 грн.;
- на 40—64-летних - по 444 грн.;
- от 65 лет и старше - по 740 грн.

Основные услуги останутся бесплатными

Министерство здравоохранения спешит успокоить, что все основные медицинские услуги первичной медицины останутся бесплатными. И даже частные медучреждения, которые подписали договор с Национальной службой здоровья, не имеют право требовать у вас за них деньги. Итак, вы можете бесплатно претендовать на следующие медицинские услуги:

• Наблюдение за состоянием здоровья взрослого или ребенка, постановка диагноза, лечение семейным врачом, терапевтом или педиатром;
• Направление к специалисту вторичной или третичной помощи - отоларингологу, эндокринологу, хирургу, гинекологу, урологу и пр.; те, при наличии направления, также обязаны принять вас бесплатно;
• Ведение пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями;
• Ведение неосложненной беременности;
• Плановые обязательные осмотры младенцев - 10 осмотров врача и 6 осмотров медсестры в первый год, 2 осмотра во второй и 1 осмотр в третий.
• Отслеживание вакцинации пациента согласно календарю прививок (вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита поставляются государством);
• Обязательные профилактические обследования на ряд заболеваний;
• Консультации относительно профилактики болезней;
• Выписка рецептов на лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства";
• Визит врача на дом и оказание услуг скорой помощи;
• Паллиативная помощь;
• Предоставление медицинских справок, больничных, направлений и пр.


Также, бесплатно вы можете сделать следующие анализы и исследования:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
• Общий анализ мочи;
• Анализ крови на сахар;
• Общий холестерин;
• Измерение артериального давления; ЭКГ;
• Измерения веса, роста, окружности талии;
• Быстрый тест на беременность;
• Быстрый тест на тропонин;
• Быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты;
• Другие исследования и анализы, которые выполняются по направлению доктора в учреждениях вторичной медпомощи.

 

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