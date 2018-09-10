Получилось с третьей попытки: Путин оконфузился во время голосования на выборах мэра Москвы

В воскресенье, 9 сентября, во время голосования на выборах мэра Москвы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным произошел конфуз. Соответствующее видео обнародовано на канале Михаил Шибанков на YouTube.
Путин смог опустить свой бюллетень в урну только с третьей попытки. После первой неудачной пробы президент Российской Федерации перевернул бюллетень, но механизм все равно не принял документ.
"Бюллетень неустановленной формы", - настаивал электронный голос.
В конце концов, Путин перевернул избирательный лист лицевой стороной вниз, после чего урна приняла его.
Известно, что в воскресенье, 9 сентября, в Москве состоялись выборы мэра.