Мир Получилось с третьей попытки: Путин оконфузился во время голосования на выборах мэра Москвы

2018-09-10 17:00 363

В воскресенье, 9 сентября, во время голосования на выборах мэра Москвы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным произошел конфуз. Соответствующее видео обнародовано на канале Михаил Шибанков на YouTube.

Путин смог опустить свой бюллетень в урну только с третьей попытки. После первой неудачной пробы президент Российской Федерации перевернул бюллетень, но механизм все равно не принял документ.

"Бюллетень неустановленной формы", - настаивал электронный голос.

В конце концов, Путин перевернул избирательный лист лицевой стороной вниз, после чего урна приняла его.

Известно, что в воскресенье, 9 сентября, в Москве состоялись выборы мэра.