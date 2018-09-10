Мир WSJ: Асад разрешил применить химоружие в сирийском Идлибе

2018-09-10 13:00 177

Президент Сирии Башар Асад разрешил правительственным войскам применить хлор при наступлении на Идлиб, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой представителей американской администрации.

Данные о разрешении Асада на применение химического оружия были получены разведкой США.

По информации издания, Пентагон разрабатывает военные варианты, однако президент США Дональд Трамп пока не решил, каким именно будет ответ, а также будут ли удары США, нацелены на российские или иранские вооруженные силы, которые поддерживают режим Асада в Сирии.

Напомним, режим Асада при поддержке России и Ирана готовит наступление на последний анклав сирийских повстанцев, прикрываясь "борьбой с террористами".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег Асада и его союзников от наступления в провинции Идлиб, предупредив о серьезных последствиях, а глава Белого Дома Дональд Трамп заявил, что если произойдет кровопролитие, США будут "очень злы".

В свою очередь глава Генштаба французской армии Франсуа Лекуантр также предупредил, что готов к нанесению удара по объектам в Сирии, если Дамаск в ходе наступления применит химическое оружие.