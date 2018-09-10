Украина Монетизация субсидий в Украине: вместо 3,5 тысяч — 700 грн

2018-09-10 11:28 303

Правительство объявило о начале монетизации субсидий. Пока «живые деньги» дают только в двух областях. Но обещают, что уже до начала отопительного сезона деньги получат все, кто подал заявление. Тем временем эксперты отмечают, что нынешние выплаты не имеют ничего общего с монетизацией в традиционном смысле и больше похожи на предвыборный PR-ход. Кто и в каком объеме получит компенсации от правительства, разбирались «Вести».

В правительстве заявили, что начали проводить монетизацию субсидий на жилищно-коммунальные услуги за прошлый отопительный сезон. «Живые деньги» начали выдавать только в Киевской и Хмельницкой областях. Право на монетизацию пока имеют лишь собственники жилья с индивидуальным отоплением — газом или электроэнергией, которые обратились с соответствующим заявлением до 1 сентября. «В среднем каждый гражданин, который сэкономил газ зимой, получит около 700 грн», — уточнил в Facebook Владимир Гройсман.

Стоит отметить, что 700 грн — это максимум, который может получить семья за сэкономленный газ и 130–140 грн — за электроэнергию. Напомним, под монетизацию подпадают сэкономленные 150 киловатт электроэнергии для отопления или 100 кубометров газа. К слову, заявления на монетизацию газовых субсидий написали порядка 1,1 млн украинцев. Еще почти 21 тысяча человек — на монетизацию субсидий за сэкономленную электроэнергию. При этом, как отмечают в Минсоцполитики, по другим областям выплаты также начнутся уже в ближайшее время.

«Все, кто написал заявления, получат деньги максимум в начале отопительного периода», — отмечают в министерстве. В городах выплаты будут осуществлять исключительно через банковские учреждения — на счет, указанный в заявлении, а в сельской местности — через банки или «Укрпочту», по выбору получателя. Информацию о наличии экономии и размере выплат субсидиант может отследить в своей платежке или обратившись к поставщику услуг. В свою очередь, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко отмечает, что те компенсации, которые правительство планирует выдавать людям, монетизацией субсидий назвать нельзя.

«То, что сейчас происходит, ничего общего с монетизацией не имеет. Правительство не монетизирует полную сумму субсидий на отопление, как это обещали, а делает это лишь в рамках сэкономленных остатков. Монетизация — это когда людям дают всю сумму, а человек уже сам решает, тратить деньги на отопление или на еду», — считает Кучеренко. - Сейчас же выходит, что если человек сэкономил в прошлом году газа, скажем, на 3,5 тысячи гривен, то сегодня ему скажут спасибо и вернут максимум 700 грн». Согласен с мнением эксперта и глава набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. «Монетизация — это совсем другое. То, что происходит сейчас, правильнее было бы назвать компенсацией сэкономленных средств. Причем ее объективность можно поставить под вопрос. «Например, людям насчитывали количество газа, исходя из нормативов 300 куб. м. Но, на самом деле, даже не экономив, семья потратила не 300 куб. м, а 200 куб. м из-за теплой зимы. В таком случае эти деньги семье просто подарят», — отмечает Корольчук.

На очереди — транспорт

Кроме субсидий правительство планирует монетизировать еще и льготы на проезд в коммунальном транспорте. Соответствующее решение Кабмин принял еще в марте этого года. Согласно ему местные власти должны разработать механизм компенсации и определить размер в соответствии с категорией льготников. Также установлен минимум — 30 поездок в месяц на каждого льготника. Первым городом, в котором уже внедрили монетизацию льгот, стал Моршин Львовской области. Так, начиная с сентября все моршинцы-льготники ежемесячно будут получать по 135 гривен и сами решать, куда эти деньги тратить.

Определились с размером компенсаций льготникам, но еще не воплотили монетизацию в жизнь и в других областях. Так, например, в Винницкой области облсовет решил выделить льготникам по 96,9 грн, на Закарпатье — по 120, в Волынской области — 83, в Николаевской — 110, в Донецкой — 106,8, в Ровенской — 90, в Тернопольской — 100, в Черниговской — 112,5, в Черкасской — 60 и в Харькове — по 130 грн.

В столице же нормы пока не считали. Но, как говорят в мэрии, они заинтересованы во внедрении такого механизма. Правда, сначала нужно дождаться внедрения единого электронного билета, запланированного на осень 2018-го, а также установки специальных считывающих устройств во всех маршрутках.

Не готовы пока к монетизации льгот на проезд и в Минсоцполитики. «Постановление Кабмина предусматривает использование единого автоматизированного реестра по всем областям, он сейчас разрабатывается. Пока оно не будет готово, не будет и монетизации», — отметили в министерстве.

Кому выгодна монетизация

Как отмечают эксперты, монетизация субсидий и льгот при правильной реализации может быть выгодна как правительству, так и потребителям. «При нынешней системе субсидирования потребители часто пытаются обмануть систему на этапе начисления, скрывая уровень доходов членов семьи. А поставщики стараются предоставлять получателям субсидий больше услуг, потому что знают, что государство им за это заплатит, — говорит экономический эксперт Александр Охрименко. — Такая система не стимулирует людей экономить на ресурсах, что приводит к еще большим затратам при каждом росте цен на газ или электроэнергию, так как потребители понимают, что они получат «виртуальную» субсидию от государства. Но, если люди получат на карту «живые деньги» — они уже будут тщательнее подходить к экономии. Но речь должна идти не о компенсации сэкономленного газа или электроэнергии, а о полной монетизации размера субсидий или льгот. А то, что сейчас внедряют, похоже на насмешку».