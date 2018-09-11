Украина В Украине сократят рабочий день: кого коснется

2018-09-11 17:45 1239

 

Украинские мужчины, которые воспитывают хотя бы одного ребенка возрастом до 14 лет, смогут требовать от работодателя введение сокращенного рабочего дня.

Нововведения уже поддержал Кабинет министров, а следующий шаг - за Верховной Радой. Новые правила, уверены в Министерстве социальной политики, позволят избавиться от дискриминации в действующем законе.

Правда, часть экспертов скептически отнеслись к решению и считает, что это станет скорее декларативной, а не реально работающей нормой закона.

В коллективном договоре с работодателем с его согласия могут прописывать возможность введения короткого рабочего дня для матерей. Но это право, а не обязанность, отмечает HR-эксперт Александр Белоус.

"Коллективный договор согласовывается с профсоюзом. Они, конечно, могут настоять на сокращенном рабочем дня. Но это обоюдная договоренность обеих сторон", - отмечает эксперт.

Но если в трудовом договоре уже есть норма, которая предусматривает возможность сокращенного дня, после нововведения воспользоваться ее смогут также мужчины.

"У нас проблема даже не в ситуации с законами. Для мужчины попросить сокращенный день в связи с воспитанием ребенка - позорно", - рассказывает Белоус.

Правда, такого мнение придерживаются далеко не все украинцы. Так, после того, как папам разрешили оформлять декрет, в соцсетях появились целые группы "папочек". Среди них и житель Днепра Егор Коваленко. 27-летний мужчина не оформлял отпуск на своей работе, но после рождения ребенка уволился с работы и занимался малышом.

"Странный вопрос. В современном мире нужно думать не стереотипами. Если жена зарабатывает больше, а муж все равно думает поменять работу, почему-то какое-то время не занять воспитанием ребенка? Никто никому ничего не должен. Это общий малыш и мы оба его любящие родители. Если бы я больше зарабатывал, было бы разумнее мне остаться на работе. А когда я преподаю физику в школе, а супруга получает три зарплаты учителя без категории, какой смысл мне утверждаться за счет потери общего семейного бюджета", - пояснил молодой человек.

Если предложения Минсоца поддержит Рада, мужчины в Украине смогут полноценно оформлять декретный отпуск и настаивать на сокращенном рабочем дне. Чаще всего речь идет о том, чтобы вместо 40 часов в неделю работать всего 36 часов. Работодатель при этом обязан по закону оплачивать работу как при полном рабочем дне.

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