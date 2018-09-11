Политика Константинополь поставил РПЦ в тупик ультиматумом из-за Украины

2018-09-11 11:25 387

 

Константинополь дал понять Русской православной церкви, что в случае разрыва связей с ним из-за Томоса об автокефалии для Украины все храмы Московского патриархата в стране станут неканоничными.

Кроме того, Вселенский патриархат еще раз напомнил Москве, что признание своей церкви она получила не совсем прозрачно, пишет эксперт Института мировой политики Ярослав Коцюба на своей странице в Facebook.

"Почему РПЦ не разорвет евхаристическое общение с Константинопольской церковью и не будет никаких анафем? Именно из-за Украины. В отличие от Эстонии, где русских приходов было с "гулькин нос", после разрыва с Вселенской православной церковью Москва превратит своих верующих в Украине на "неканоническое стадо". Именно об этом и предупредили в Константинополе, когда вывели формулу о "скрытой неканоничности" УПЦ МП, митрополита которой не вспоминали во время служб Вселенского патриарха", — объяснил он

Кроме того, Коцюба подчеркнул, что в условиях войны на востоке Украины страна-агрессор не может позволить себе пойти на обострение религиозной конфронтации. Ведь это уже не оставит ей никаких шансов для политических маневров своих приходов и оставит только два губительных пути.

"Тогда они официально будут объявлены "ячейками врага". Держаться нейтралитета у них не получится: либо добровольно переходить к поместной Украинской православной церкви, либо перерегистрироваться в Минюсте как РПЦ, которая еще к тому же будет самоизолирована от мирового православия. Поэтому, если моспатирархия хочет катализировать процесс распада своих структур в Украине и совершить досадное самоубийство — вперед и с анафемой!" — с сарказмом подытожил эксперт.

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