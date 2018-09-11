Политика Посол США в ОБСЕ призвал Россию освободить Сенцова

2018-09-11 12:33 84

По словам посла США в ОБСЕ Майкла Козака, украинского режиссера Олега Сенцова удерживают в России в заключении из-за мирного противодействия оккупации Крыма.

Глава американской делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посол Майкл Козак призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, сообщает пресс-служба миссии США при ОБСЕ.

"Состояние здоровья Сенцова представляет опасность на 120-й день его голодовки в знак протеста против незаконного лишения свободы со стороны России более 60 его соотечественников. Мы призываем Россию освободить этих заключенных", – заявил глава американской делегации на конференции ОБСЕ в Варшаве 10 сентября. Посол напомнил, что Сенцов и другие находятся в заключении в России из-за "мирного противодействия оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины".

Козак отметил, что продолжение российской агрессии против Украины противоречит принципу неприкосновенности границ и территориальной целостности государств. По словам посла США в ОБСЕ, конфликт в Украине, который начала Россия, является худшим кризисом безопасности в Европе с 1990-х годов. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.

Сенцов своей вины не признал. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил. 7 августа адвокат украинца Дмитрий Динзе сообщил, что состояние Сенцова ухудшилось: у него анемия и проблемы с сердцем.

Адвокат добавил, что режиссер выступает против перевода в гражданскую больницу, потому что "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится и, вероятно, может лишь навредить ему". 7 сентября российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что состояние здоровья Сенцова не ухудшилось.