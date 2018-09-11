Политика Луценко: Организатор убийства Бабченко Герман указал на заказчика

2018-09-11 18:00 330

Генпрокурор пообещал открыть "общую информацию" о сделке, которую организатор покушения на журналиста заключил в конце лета со следствием

Признанный судом организатором сорвавшегося убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман под присягой указал на заказчика - того, кто давал ему указание на финансирование и организацию преступления. Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы знаем имена не только организатора и финансиста, но и заказчика", - сообщил он, добавив, что этот человек находится в России и объявлен в международный розыск.

Как объяснил Луценко, суд над Германом был закрытым и не освещался в СМИ, потому что прошел в форме заключения сделки со следствием.

"По закону, сторонами этого суда является сам Герман, его адвокаты и прокурор. Сделка со следствием утверждается судом и вступает в законную силу через месяц после ее заключения. В этот момент ее материалы будут раскрыты. Там мы узнаем и фамилию заказчика. Я не вижу смысла ее скрывать", - резюмировал генпрокурор.

Сейчас следствие отрабатывает других возможных участников преступной группы.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в россиянина Бабченко в его киевской квартире, и журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на массовый обман. Возможного организатора Германа арестовали 31 мая, 21 августа он признал вину, а 1 сентября получил приговор.

Генпрокурор сообщил, что правоохранители получили список из 47 лиц, которых якобы планировали ликвидировать спецслужбы РФ.