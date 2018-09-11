Мир Отравителей Скрипаля выдал другой российский агент – СМИ

2018-09-11 20:00 378

Завербованный британскими спецслужбами российский агент рассказал о "международной шпионской сети Москвы" и опознал подозреваемых в отравлении экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, пишет Daily Express

Британская разведка вышла на Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, благодаря сведениям от завербованного российского агента. Об этом со ссылкой на источники пишет британский таблоид Daily Express. По данным издания, завербованный агент якобы работал в посольстве России в Риме и занимался сбором секретных данных о деятельности НАТО.

На российского агента вышли агенты Ми-6, и он заявил о желании эмигрировать в связи с недовольством политикой президента РФ Владимира Путина. Агента в начале апреля вывезли в Великобританию. Он получил кодовое имя "Аполлон". Россиянин рассказал о "международной шпионской сети Москвы" и опознал Петрова и Боширова как сотрудников Главного разведывательного управления России.

Также он назвал настоящие имена подозреваемых. Британская разведка четыре месяца проверяла связи и маршруты предполагаемых агентов ГРУ, после чего частично раскрыла информацию об их личностях, пишет Daily Express. Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим агентом "Новичок" в марте 2018 года в британском Солсбери. Женщину выписали из больницы в апреле, а бывшего шпиона – в мае. Лондон утверждает, что "Новичок" разработали в России. Москва эту информацию отрицает. 5 сентября в прокуратуре Британии назвали имена подозреваемых в нападении на Скрипалей, это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами Главного разведывательного управления РФ.

Она добавила, что Великобритания не будет просить РФ об экстрадиции подозреваемых. По словам Мэй, Лондон выдал европейский ордер на их арест и вскоре выдаст "красную карточку" Интерпола. В МИД РФ заявили, что фото и имена Петрова и Боширова ничего им не говорят. Издание The Sun писало 6 сентября, что Петров и Боширов – не настоящие имена, при этом секретная служба Великобритании располагает подлинными данными этих людей. Мэй подчеркнула после оглашения информации о подозреваемых, что Лондон намерен добиваться расширения санкций ЕС против России.