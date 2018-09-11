Мир Отравителей Скрипаля выдал другой российский агент – СМИ

2018-09-11 20:00 378

 

Завербованный британскими спецслужбами российский агент рассказал о "международной шпионской сети Москвы" и опознал подозреваемых в отравлении экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, пишет Daily Express

Британская разведка вышла на Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, благодаря сведениям от завербованного российского агента. Об этом со ссылкой на источники пишет британский таблоид Daily Express. По данным издания, завербованный агент якобы работал в посольстве России в Риме и занимался сбором секретных данных о деятельности НАТО.

На российского агента вышли агенты Ми-6, и он заявил о желании эмигрировать в связи с недовольством политикой президента РФ Владимира Путина. Агента в начале апреля вывезли в Великобританию. Он получил кодовое имя "Аполлон". Россиянин рассказал о "международной шпионской сети Москвы" и опознал Петрова и Боширова как сотрудников Главного разведывательного управления России.

Также он назвал настоящие имена подозреваемых. Британская разведка четыре месяца проверяла связи и маршруты предполагаемых агентов ГРУ, после чего частично раскрыла информацию об их личностях, пишет Daily Express. Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим агентом "Новичок" в марте 2018 года в британском Солсбери. Женщину выписали из больницы в апреле, а бывшего шпиона – в мае. Лондон утверждает, что "Новичок" разработали в России. Москва эту информацию отрицает. 5 сентября в прокуратуре Британии назвали имена подозреваемых в нападении на Скрипалей, это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами Главного разведывательного управления РФ.

Она добавила, что Великобритания не будет просить РФ об экстрадиции подозреваемых. По словам Мэй, Лондон выдал европейский ордер на их арест и вскоре выдаст "красную карточку" Интерпола. В МИД РФ заявили, что фото и имена Петрова и Боширова ничего им не говорят. Издание The Sun писало 6 сентября, что Петров и Боширов – не настоящие имена, при этом секретная служба Великобритании располагает подлинными данными этих людей. Мэй подчеркнула после оглашения информации о подозреваемых, что Лондон намерен добиваться расширения санкций ЕС против России.

Еще по теме

Британская полиция назвала имена подозреваемых в покушении на Скрипалей

2018-09-05 14:12 432

Из ЕС в Украину выдворена агент российских спецслужб и сообщница беглого олигарха-мошенника

2018-08-17 11:33 4236

Спецагента ФБР уволили за то, что два года назад критиковал Дональда Трампа

2018-08-15 08:11 729

Отравление Скрипалей: появились новые детали

2018-07-31 18:00 1227

Еще новости в разделе "Мир"

Отравителей Скрипаля выдал другой российский агент – СМИ

2018-09-11 20:00 378

Две недели после выбросов в Армянске: что происходит в Крыму

2018-09-11 18:30 306

Польша: украинские студенты не собираются возвращаться на родину

2018-09-10 21:30 624

«Химические заводы Крыма – пороховая бочка» – Лиев

2018-09-10 21:00 537
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Отравителей Скрипаля выдал другой российский агент – СМИ 2018-09-11 20:00 378
Две недели после выбросов в Армянске: что происходит в Крыму 2018-09-11 18:30 306
Польша: украинские студенты не собираются возвращаться на родину 2018-09-10 21:30 624
«Химические заводы Крыма – пороховая бочка» – Лиев 2018-09-10 21:00 537

Лента

22:00 Константинополь поставил РПЦ в тупик ультиматумом из-за Украины
21:30 В Украине сократят рабочий день: кого коснется
21:00 Осень передумала, в Украину возвращается летняя жара: когда и на сколько
20:30 «На ремонт» и «неизвестно»: на что еще украинские школы раскручивают родителей
20:00 Отравителей Скрипаля выдал другой российский агент – СМИ
19:30 Луценко об отдыхе на Сейшелах: Это дорого, но моя любовь заслужила
19:00 Леннокс Льюис начал подготовку к реваншу с Виталием Кличко
18:30 Две недели после выбросов в Армянске: что происходит в Крыму
18:00 Луценко: Организатор убийства Бабченко Герман указал на заказчика
17:30 В Украине зарегистрирована восьмая смерть от ботулизма с начала года – Минздрав