Украина «На ремонт» и «неизвестно»: на что еще украинские школы раскручивают родителей

2018-09-11 20:30 174

 

Поборы в школах является позорным, но массовым явлением по всей Украине, а прдоды, по которым администрации школ «дерут» деньги с родителей, просто удивляют.

Практикуются как ежемесячные взносы, так и разовые сборы на ремонт, охрану и даже штрафы пожарным. Об этом свидетельствует опрос, который провел среди родителей мониторинговый портал DOZORRO.

Так, 91% родителей ответили, что в школе, где учится их ребенок, есть ежемесячные взносы, 44,6% — что при зачислении ребенка берут вступительный взнос.

А еще существуют различные поборы под другими предлогами. Наиболее популярные, по словам родителей — «на ремонт» (19,9%) и «неизвестно» (19,6%), «хозтовары» (16,5%), «канцтовары» (8%), «оплата услуг охраны »(7,3%) и« подарки / премии учителям» (6%).

Также родители сдают деньги на покупку техники и содержание территории, за что, собственно, школы и так получают деньги из бюджета. Учебные заведения, где есть проблемы с противопожарной охраной, собирают на «оплату штрафов пожарным». 83,9% респондентов назвали все вышеупомянутые поборы в определенной степени принудительными.

Напомним, КГГА запретила столичным школам собирать деньги в фонд класса и обязала публиковать на своих сайтах отчеты о финансировании

«Категорически запрещается сбор наличных средств участниками образовательного процесса и работниками учебных заведений города Киева на территории учебных заведений», — говорится в распоряжении.

В частности учителям запрещено предоставлять родителям учащихся любые финансовые бумаги благотворительных фондов.

 

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