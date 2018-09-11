Мир Специалисты предупредили о мощной магнитной буре

2018-09-12 00:10 168

Образование на Солнце корональных дыр, где понижены плотность и температура массы, спровоцировало возникновение колебаний.

Магнитная буря, которая обрушилась на планету 10 сентября вечером, сохраняет активность. Специалисты ФИАН (Физический институт имени Ф.П. Лебедева) сначала присвоили явлению невысокий уровень G1, но затем информация на сайте обновилась: на 17:50 там опубликована запись "в магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)".

По данным Science Alert, активность Солнца зафиксирована в пределах минимума за 11 лет, поэтому вероятность плазменных выбросов оставалась низкой. При этом образование на звезде корональных дыр, где понижены плотность и температура массы, одна из которых оказалась направлена прямо в сторону Земли, спровоцировало возникновение колебаний.

Специалисты предупредили о том, что магнитные бури бывают опасны для некоторых людей. Также они отметили, что в ближайшее время можно будет наблюдать яркое полярное сияние.