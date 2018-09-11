Украина Раде предложили запретить сигареты c ароматизаторами

2018-09-12 00:15 156

 

Авторы законопроекта о запрете в Украине табачных изделий c ароматизаторами и характерным запахом заявили, что он направлен на борьбу с курением.


В Верховной Раде 7 сентября зарегистрировали законопроект №9073 о запрете продажи в Украине табачных изделий c ароматизаторами и характерным запахом.

Им предлагается запретить производство (кроме производства для экспорта), оптовую и розничную торговлю, а также импорт для реализации на территории Украины таких изделий. Если законопроект примут, за розничную реализацию будет грозить штраф от 5 до 10 тыс. грн, за импорт и оптовую реализацию – от 10 до 50 тыс. грн, а за производство и введение в обращение – от 50 до 200 тыс. грн. Указано, что характерный запах – это "четко заметный запах или вкус, отличный от запаха или вкуса табака, который возникает в результате применения добавки или комбинации добавок".

"Привлекательность табачных изделий обеспечивается за счет введения в оборот табачных изделий, имеющих вкус или выделяющих запахи, которые могут привлекать детей и молодежь (например, запахи и вкусы фруктов, сладких пряностей, шоколада, кофе, чая и так далее)", – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие законопроекта "позволит уменьшить потребление табачных изделий, особенно среди молодежи, что постепенно приведет к улучшению здоровья населения".

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