ВОЙНА В Украине В Украине предлагают запретить TikTok: что известно

2023-03-27 17:47

 

Автор петиции объясняет свою инициативу тем, что во время войны через TikTok "идет много российской пропаганды".

На сайте президента Украины появилась петиция с призывом запретить в стране популярную китайскую социальную сеть TikTok.

Соответствующую инициативу зарегистрировали на сайте президентских электронных петиций 24 марта.

Автор петиции Наталья Карасева предлагает запретить Tik-Tok хотя бы на период войны, поскольку, по ее мнению, из-за этой социальной платформы "идет много российской пропаганды".

"Поскольку сейчас много пропаганды идет через видео с Tik-Tok, предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период войны в Украине", — говорится в тексте петиции.

Заметим, что для рассмотрения главой государства Владимиром Зеленским петиция должна набрать более 25 тысяч электронных подписей. По состоянию на 27 марта инициатива набрала 1935 подписей. До окончания собрания голосов осталось 90 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние несколько недель популярную китайскую соцсеть TikTok запретили для использования госслужащим из десятка стран мира.

 

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