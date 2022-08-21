ВОЙНА В Украине Шойгу обвинил страны ЕС в нацизме за идею запретить въезд роССиянам

2022-08-21 15:30

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал идею запретить всем россиянам въезд в страны ЕС проявлением нацистской политики.

Источник: Шойгу на заседании так называемого "Первого международного антифашистского конгресса" в подмосковном парке "Патриот", сообщает пропагандистское агентство РИА Новости

Прямая речь: "Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза".

Детали: По словам российского министра, отдельные страны, в частности прибалтийские, все чаще игнорируют "фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала".

"В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы", — утверждает Шойгу.

Действо под названием "Первый Международный антифашистский конгресс" россияне проводят в рамках форума "Армия-2022".

Как отметили в ведомстве, он "призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".