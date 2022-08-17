ВОЙНА В Украине роССиянам могут запретить визы в ЕС: какие страны не приветствуют туристов из рф

2022-08-17 17:30

Пока в Евросоюзе продолжается дискуссия об ограничениях для граждан страны-агрессора, Финляндия решила в десять раз сократить выдачу туристических виз россиянам.

Туристов из страны-агрессора в пограничной финской Иматре поздравляют славой Украины. Традиционно здесь исполняли финскую музыку, но с конца июля программу сменили. Все из-за потока россиян, которые лишены возможности летать в Европу. Но они нашли окошко в цивилизованный мир и едут в Шенгенскую зону сухопутной границей — это значит Финляндия, Эстония, Латвия.

Где еще в мире "руссо туристо" не приветствуют, и за что не любят...

С наступлением летнего сезона цифры росли, потому что туристы из РФ двигаются к местам летнего отдыха в Европе.



Уже через два дня пересечь границу с Эстонией десяткам тысяч россиян будет невозможно. Официальный Таллин объясняет – прогулка по Лувру или фото под Бранденбургскими воротами – это не базовое право россиян, а привилегия. Тем более что во время этих вояжей граждане страны-агрессорки начинают транслировать свою пропаганду и агрессию уже на европейских улицах.

Идею ограничить россиянам Шенген поддерживает многие государства Европы, в частности, в балтийские страны и Чехию не прочь присоединиться и Дания. Там призывают делать запрет на общеевропейский. Впрочем, Германия традиционно призывает не забывать, что в России могут оставаться оппозиционеры. Мол, противникам режима визы могут понадобиться.

"Это не война российского народа, это путинская война. Многие убегают из России, потому что они не согласны с путинским режимом, и все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять им возможность покинуть страну", — заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Риторика Шольца очевидно вызывает одобрение русских туристов

В то же время призывы не забывать о "хороших россиянах" некоторых в ЕС откровенно удивляют.

"Я понимаю, почему некоторые европейцы, а особенно украинцы, считают несколько странным, что Россия напала на европейскую страну, что в Европе война, и в то же время мы принимаем туристов из той же страны, которая совершила нападение", — подчеркнул премьер. ер Дании Мэтте Фредериксен.

Пока политики спорят, ограничения против россиян, в частности, годами живущих в Европе, начинают действовать. Да, банки проверяют счета граждан страны-агрессорки и могут заморозить средства. Продавцы в модных бутиках, если, конечно, захотят, могут не продать товар. Впрочем, в таких случаях граждане государства-агрессорки не забывают изрядно поскандалить.

К сожалению, россияне способны навредить больше чем атакой в интернете. И это хорошо знают финские таможенники, которые проверили российских туристов и ужаснулись. Из двух с половиной тысяч человек сотня везла домой подсанкционные товары. И речь идет не только о предметах роскоши, но и о дронах с навигаторами. Технологии, которые можно использовать в войне против украинцев.

Поэтому пока у ЕС нет четкого решения, Финляндия решила резко сократить выдачу виз. Их гражданам страны-агрессорки будут выдавать в десять раз меньше, и только по уважительным причинам.