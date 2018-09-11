Политика США поддерживают автокефалию Украины – посол

2018-09-12 12:00 189

 

Петр Порошенко провел встречу с послом США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэлем Браунбеком.

Власти США поддерживают Украину в борьбе за право иметь единую автокефальную православную церковь.

Об этом во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко сказал посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбек, который находится в Украине с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства вечером во вторник, 11 сентября.

"Посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за возобновление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую украинскую автокефальную православную церковь", – говорится речь в сообщении.

В свою очередь Порошенко отметил, что религиозная свобода является неотъемлемой частью украинской идентичности.

Мы гордимся, что имеем достойное состояние религиозной свободы в Украине, которое гарантируется Конституцией Украины и законом Украины о свободе совести и религиозных организациях, а также традиционно высоким уровнем толерантности, которая господствует в украинском обществе", – отметил Порошенко.

Он ознакомил Браунбека с шагами, которые осуществляются на пути создания Украинской автокефальной православной церкви. Президент поблагодарил американскую сторону за активную поддержку Украины в этом процессе.

Напомним, 2 сентября на Архиерейском соборе Константинопольской церкви в было подтверждено, что Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований.

Вскоре после этого Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух своих полномочных представителей-экзархов для подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви.

Еще по теме

Константинополь поставил РПЦ в тупик ультиматумом из-за Украины

2018-09-11 22:00 1356

фото Новый рекорд самолета "Мрия". Есть беспосадочный перелет в США

2018-09-11 15:20 417

ВМС Украины начали усиление защиты в Азовском море

2018-09-11 14:00 405

Сборная Украины в пятерке сильнейших команд в рамках Лиги наций

2018-09-11 12:47 423

Еще новости в разделе "Политика"

США поддерживают автокефалию Украины – посол

2018-09-12 12:00 189

Сестра Сенцова раскрыла детали завещания брата

2018-09-12 10:30 360

Новые правила и штрафы: какие перемены ждут украинских водителей уже в сентябре

2018-09-12 08:55 261

В полиции считают, что Россия могла намеренно устроить экологическую катастрофу в Крыму

2018-09-12 08:00 213
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

США поддерживают автокефалию Украины – посол 2018-09-12 12:00 189
Сестра Сенцова раскрыла детали завещания брата 2018-09-12 10:30 360
Новые правила и штрафы: какие перемены ждут украинских водителей уже в сентябре 2018-09-12 08:55 261
В полиции считают, что Россия могла намеренно устроить экологическую катастрофу в Крыму 2018-09-12 08:00 213

Лента

12:30 Стало известно состояние учительницы, которую школьник бил стулом и проткнул ножницами
12:00 США поддерживают автокефалию Украины – посол
11:30 Появилось видео, как Путин ест блины с черной икрой и запивает их водкой
фото 11:00 Медведчук присутствовал на «секретном» совещании в Ростове-на-Дону, где выбирали нового ватажка ДНР - СМИ
11:00 В УЕФА приняли решение по третьему еврокубку
10:35 Россия взялась за новую страну в Европе: глава Пентагона срочно вылетает в Македонию
10:31 Украинцы смогут легализовать свои дачные и частные дома
10:30 Сестра Сенцова раскрыла детали завещания брата
10:28 Путин нашел подозреваемых в отравлении Скрипалей
10:24 Сталлоне спровоцировал крупный скандал в России: что случилось