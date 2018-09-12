Украина Стало известно состояние учительницы, которую школьник бил стулом и проткнул ножницами

2018-09-12 12:30 327

 

Во вторник, 11 сентября, стало известно о состоянии учительницы информатики, которую школьник из Киева восемь раз ударил ножницами из-за плохой оценки. Об этом сказано в сюжете ТСН.

Сообщается, что женщина получила тяжелую травму головы и у нее пробиты легкие.

Восьмиклассник сначала ударил преподавателя стулом по голове, а после ножницами бил в спину.

На данный момент врачи несколько раз прооперировали пострадавшую, ее состояние оценивается как тяжелое. Сейчас с классом, на уроке которого случилось происшествие, работает психолог.

 


Как сообщалалось ранее, ученик восьмого класса киевской школы номер 94 восемь раз ударил ножницами учительницу. Причиной агрессии стала отрицательная оценка, которую получил школьник.

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