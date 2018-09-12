Мир Сталлоне спровоцировал крупный скандал в России: что случилось

2018-09-12 10:24 255

Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне, звезда культовых блокбастеров "Рокки", "Рэмбо" и "План побега" стал героем скандала в России.

Так, ранее в РФ сообщили, что артист проведет для поклонников в Москве мастер-класс "Преодоление", который должен был состояться в пятницу, 15 сентября. За несколько дней до мероприятия организаторы остановили продажу билетов, а позже сообщили, что действие и вовсе не состоится, пишет "Комсомольская правда".

Российские поклонники Сталлоне были шокированы отменой мастер-класса, так как многие из них приобрели дорогостоящие билеты заранее. Отметим, что билеты на мероприятие, которое также называли "спектаклем" и "тренингом личностного роста" стоили "кругленькую сумму": место за столом в вип-партере - от 300 000 до 400 000 рублей, в обычном партере - от 100 000 до 170 000 рублей, а за бельэтаж нужно было заплатить 90 000 рублей.

Актер, по словам организаторов, должен был научить "смотреть на жизнь с нового ракурса", "кардинально трансформировать свое мышление" и "быть здоровым и сильным вне зависимости от возраста". В продаже был также премиум-пакет: гала-ужин со звездой "Рокки", фотосессия и подарки от спонсоров.

После отмены мастер-класса в сети начали распространять слухи о том, что мероприятие сорвалось по вине организаторов, которые требовали у московских отелей поселить звезду бесплатно. Помимо этого, всплыла информация, что якобы интервью со Сталлоне для журналистов стоило около 80 тысяч долларов, а некоторые предположили даже, сам Сильвестр мог и не знать о том, что должен приехать в РФ,а встреча была организована мошенниками с целью легкой наживы.

Пока от актера нет никаких комментариев. Возможно, дело в том, что он начал сниматься в очередной серии "Рэмбо" и не нашел времени для поездки.