Мир Путин нашел подозреваемых в отравлении Скрипалей

2018-09-12 10:28 186

 

Президент России заявил, что "ничего криминального" в деле об отравилении Скрипалей нет

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые являются главными подозреваемыми по делу об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, известны российским властям, заявил президент РФ Владимир Путин,.

В то же время он заверил в том, что эти мужчины не те, кем их считают британские следователи.

"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские лица. Ничего там криминального нет, уверяю вас", – сказал глава Кремля, выступая на Восточном экономическом форуме 12 сентября.

Напомним, что еще буквально пару дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что у России нет информации о личностях мужчин, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей.

Также мы писали об истеричной реакции представительницы МИДа РФ Марии Захаровой на призыв западных стран к сотрудничеству с Великобританией по "делу Скрипалей".

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