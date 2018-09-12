Украина Вспышка кори в Украине: за неделю 439 больных

2018-09-12 17:30 291

 

Заболеваемость за последнюю неделю наблюдается на уровне предыдущей

В Украине за 36 неделю 2018 года корью заболели 439 человек, из них 203 взрослых и 236 детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, заболеваемость за последнюю неделю наблюдается на уровне предыдущей недели.

В начала года корью заболели 30 744 человека - 12 608 взрослых и 18 136 детей.

Больше всего случаев заболевания корью во Львовской (всего 6002 человека), Закарпатской (всего 3046 человек), Ивано-Франковской (всего 2808 человек), Одесской (всего 2,4 тыс. человек), Киеве (всего 2151 человек) и Тернопольской (всего 1645 человек) областях.

20 августа во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за первое полугодие 2018-го в Европе корью заболела 41 тысяча детей и взрослых.

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