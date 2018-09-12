Политика Россия подключила к учениям "Восток-2018" боевиков "Л/ДНР": разведка сообщила детали

2018-09-12 18:00 273

А под прикрытием учений российское командование усиливает боевиков на передово

Россия параллельно привлекла к своим масштабным военным учениям "Восток-2018" и боевиков, и наблюдает за их действиями в режиме видеонаблюдения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что командование российско-оккупационных войск организовало в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" меры оперативной и боевой подготовки в соответствии с общим замыслом проведения маневров войск ВС РФ "Восток-2018".

"В частности, в соединениях и частях "1 и 2 АК" используются установленные для всех участников маневров единые сигналы оповещения. Совпадает с этапами передислокации войск ВС РФ (по времени) отработка вопросов перемещения техники и личного состава к новым районам. Для обеспечения участия подразделений оккупационных войск в маневрах в районы полигонов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с территории РФ было доставлено более 20 цистерн ГСМ и специальное оборудование для видеонаблюдения за действиями подразделений с командного пункта, развернутого в рамках "Восток-2018", – отмечают военные.

Кроме того, противник под прикрытием учений усиливает позиции на передовой вооружением и техникой, проводит скрытую ротацию личного состава.

"В связи с этим в районах сосредоточения и развертывания оккупационных войск руководством т.н. "республиканских правоохранительных органов" осуществлен усиленный полицейский режим, увеличилось количество вооруженных патрулей для задержания нарушителей т.н. "комендантского часа", продолжительность которого увеличено на один час", – сообщили в разведке.

Напомним, в России 11 сентября начались масштабные военные учения "Восток-2018", которые на западе называют подготовкой к большой войне. В Минобороны РФ отмечали, что к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Также на днях сообщалось, что боевики готовятся к "большой войне" и были приведены в боеготовность. На фоне этого оккупационные администрации РФ навязывают местным жителям панические настроения притворной угрозой активизации боевых действий.