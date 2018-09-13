Политика НАБУ вручило Омеляну подозрение в незаконном обогащении

2018-09-13 11:30 213

 

В четверг, 13 сентября, Национальное антикоррупционное бюро сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении. Об этом сам министр сообщил в Facebook.

"Утро 13 сентября подарил новый опыт. В 8:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение о "незаконном обогащении" десять лет назад, "пользование или приобретение" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года", - написал министр.

По словам Омеляна, дело в его отношении было открыто полтора года назад, после тога как он пришел на суд по избранию меры пресечения Николаю Мартыненко, который также является фигурантом расследования НАБУ.

Министр утверждает, что за это время в его действиях не было обнаружено нарушений и поэтому дело было открыто за более ранний период.

"Мой вывод: если это самые большие "преступления", которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны", - подытожил Омелян.

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