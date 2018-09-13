Украина ВАЖНО! Осенний призыв - призывников будут ловить в барах и дома

2018-09-13 11:35 315

Через несколько недель в Украине стартует призыв на срочную службу в армию. Президент подписал соответствующий приказ, при этом продлив призывную кампанию на месяц. Военкомы снова берутся за голову, потому что с каждым годом выполнить план по набору солдат-срочников становится все сложнее.

Военный призыв в этом году будет длиться с октября до декабря. Что немало удивило и насторожило потенциальных призывников. В Генштабе ВСУ постарались успокоить украинцев, сообщив, что продление срока лишь позволит комиссиям более качественно провести медосмотр. А главное — набрать военнослужащих для комплектования войск (сил) Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, разнарядки в которые увеличились. «Мы специально не публиковали количество призывников, потому что оно не отличается от предыдущего периода (а в прошлом сезоне в армию призвали 4 тысячи молодых людей. — Прим. ред.). Я вам не могу сказать, столько будут призывать», — сказали «Вестям» в пресс-службе Генштаба.

Но военные эксперты считают подозрительным то, что в указе президента не указано количество призывников. Есть версия, что в Генштабе и МВД не понимают, сколько им понадобится набрать солдат, поскольку рассчитывают на массовое увольнение контрактников. «Уверен, что количество новобранцев будет зависеть от числа покинувших ряды контрактников, так как на повышение им зарплат правительство вряд ли найдет необходимые 4,5 миллиарда», — отмечает военный эксперт Олег Жданов. Напомним, министр обороны просил у Кабмина средства на рост зарплат из-за того, что военнослужащие массово увольняются.

Как признались в облвоенкомате Харькова, еще разнарядки по набору срочников не поступили, но военкомы уже хватаются за голову. С каждым годом увеличивается набор, а желающие служить в очереди в военкомат не стоят. «По плану призывной кампании весной этого года для Харьковской области надо было набрать 1400 человек. Это на 350 человек больше, чем в последний, осенний, призыв. Этой осенью, боюсь, количество призывников увеличится, но мы пока не знаем, насколько», — рассказали «Вестям» в военкомате.

Будут облавы

Потенциальные призывники уже ищут варианты, как избежать службы. «Я знаю, что мне должны вручить повестку лично, и я должен расписаться в получении. Весной я два месяца жил у подруги, чтобы не попадаться военкомам, а они приходили ко мне несколько раз домой с полицией — во дворе по утрам караулили. К счастью, удалось избежать. А сейчас думаю вообще уехать от греха подальше из города», — жалуется 25-летний Арсен из Житомира, считающий себя пацифистом.

Облавы будут, в этом уверены и эксперты. «Их сейчас будут ловить как зайцев — загонять и хватать», — говорит Олег Жданов. По его словам, ловить будут по общежитиям, возле клубов, ресторанов, приходить на работу и домой.

Более того, на форумах снова идут обсуждения, как избежать призыва. К примеру, некоторые советуют наколоть татуировки на тело процентов на 40–50. Большинство предлагают уехать за границу и не возвращаться в Украину до 27 лет. Третьи рекомендуют заплатить медкомиссии — купить справку о непригодности к службе. «Мне такая справка два года назад обошлась в 2 тыс. долларов. Раз заплатил — и меня оставили в покое. После 27 лет пойду получу военный билет — и всех дел», — делится своим опытом киевлянин Андрей.

В военной прокуратуре уверяют, что военкомы в последние несколько лет не попадались на взятке. «У нас нет ни одного дела по факту вымогательства или же получения взяток сотрудниками военкоматов. Не могу утверждать, что все работники кристально честные и денег не берут, но подчеркну — никто о факте вымогательства денег не заявляет. Чаще всего уголовные дела открываются в призывной период, так что, возможно, этой осенью будут заявления», — рассказал «Вестям» сотрудник военной прокуратуры Алексей Андреевский.

Дезертиры и дедовщина

Тот факт, что не так много украинцев хочет идти в армию, объясняется конкретными причинами. «В армии сейчас страшнейшая дедовщина — солдатами-срочниками командуют все, кому не лень. И молодые ребята, понимая, что могут сесть в тюрьму, все равно сбегают — дезертируют. Процент дезертиров из армии тщательно скрывают, их ловят командиры, возвращают в часть, где их снова избивают. И только в самых патовых случаях, когда сбегают с оружием, когда факт утаить нельзя, ЧП становится достоянием общественности», — говорит Жданов.

В военной прокуратуре на это «Вестям» сказали, что отдельно статистику по неуставным отношениям и дезертирству в рядах солдат-срочников не ведут, эти факты попадают в общие данные по преступлениям, совершенным военными. Но и они впечатляют. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, ежегодно украинские военнослужащие совершают около 20 тысяч преступлений. И самыми распространенными являются «самоволки», дезертирство, завладение военным имуществом, неподчинение руководству... «Больше всего страдают как раз срочники, ведь это бесплатная рабсила», — подчеркивает Жданов.

Срочники в ООС

Но есть еще одна проблема. Чтобы ни говорили в военкомате, срочников все равно отправляют в зону ООС. «Призывники в качестве обслуги присутствуют на передовой. Они, так сказать, налаживают быт регулярных войск, — рассказал «Вестям» один из офицеров Генштаба, находящийся в Луганской области. — Они подписывают рапорт, что добровольно отправляются в зону ООС, и там продолжают нести службу в нарядах по кухне, уборке территории»... Официально это, разумеется, отрицают.

Кроме того, из-за текучки кадров в армии командирам ставится задача любой ценой пополнить ряды контрактников из числа срочников. «Кого-то из солдат уговаривают подписать краткосрочный контракт на год, а кого-то заставляют, применяя шантаж, угрозы, да что угодно», — рассказывает сотрудник Генштаба. Впрочем, есть и те, кто с удовольствием идет на контракт, ведь это возможность заработать 8–10 тысяч гривен в месяц, что, например, для сельской местности является очень приличной суммой.

Кто может не идти в армию

В соответствии с действующим законодательством, на службу призывают граждан Украины в возрасте 20–27 лет. С высшим образованием будут служить год. Без высшего образования — 1,5 года.

Согласно законодательству, некоторые категории молодых людей могут воспользоваться правами на получение отсрочки от службы или быть сразу уволенными в запас. Закон устанавливает исключения для следующих категорий лиц:

являются единственными кормильцами семьи или опекунами лиц, которые не могут работать, например, детей или инвалидов;

содержат двух и более детей, не достигших трехлетнего возраста;

есть беременная жена;

воспитывают детей, имеющих инвалидность, или являются мужьями женщин, отнесенных к категории инвалидов;

имеют установленный медицинский диагноз, позволяющий получить отсрочку от призыва на год, или же сразу выдать предписание о списании в запас;

прошли армейскую службу в другой стране;

обучающиеся в аспирантуре или интернатуре на дневном обучении. Причем в этом случае не имеет значения, обучаетесь ли вы в вузе Украины или какой-либо другой страны;

некоторые категории педагогических и медицинских работников, служащих церкви, резервистов и полицейских;

у кого на военной службе погиб родной брат или сестра;

подозреваемые в осуществлении противоправных действий. Они освобождаются от армии на срок, который необходим для проведения расследования.

Если призывник не придет в военкомат по повестке — заплатит штраф в размере 120 грн. За повторный отказ — 250 грн. В следующий раз наступает уголовная ответственность на срок до трех лет.