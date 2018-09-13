Украина В КГГА рассказали, когда киевлянам дадут горячую воду

2018-09-13 16:30 255

 

Горячая вода в домах киевлян должна появиться в конце сентября. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

 По словам столичного чиновника, все необходимые решения приняты.

"Я прогнозировал бы так. Сегодня очередная веха, которую мы ожидаем, - это публикация постановления Кабинета министров, которое позволяет провести финансирование. Ждем, что это будет на этой неделе - четверг-пятница. После этого - процесс расчетов. И конец сентября - это наш прогноз реалистический, если не затянется ситуация с постановлением Кабинета министров", - отметил Пантелеев.

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