Политика Досудебное расследование по делу о подготовке к убийству Бабченко завершено, - ГПУ

2018-09-13 17:30 177

Вина Германа и Пивоварника в полном объеме доказана собранными в уголовном производстве доказательствами

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту подготовки к умышленному убийству гражданина Российской Федерации, журналиста Аркадия Бабченко завершено. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

"Главным следственным управлением Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту приготовления к умышленному убийству гражданина Российской Федерации А. Бабченко", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следствие установило, что с апреля по май 2018 года "граждане Украины Г. и П." (Борис Герман и Вячеслав Пивоварник, - ред.) на заказ спецслужб РФ готовились к совершению теракта - убийства Бабченка с применением оружия. Сообщается, что журналист вынужден был выехать за пределы РФ из-за постоянных угроз жизни в связи с публичной критикой власти РФ и ее руководителей.

Также сообщается, что Пивоварник, находясь с ноября 2017 года в РФ, передавал Герману информацию и деньги, необходимые для организации убийства Бабченко. В свою очередь, Герман хранил дома и в автомобиле 12 единиц оружия и боеприпасы.

В конце мая была проведена имитация убийства Бабченка, а уже на следующий день правоохранители задержали Германа, ему сообщили о подозрении и арестовали. В июне о подозрении сообщили Пивоварнику, он также был объявлен в розыск, поскольку он скрывается в РФ. В июле суд разрешил правоохранителям задержать его и доставить в суд.

"Вина указанных лиц в полном объеме доказана собранными в уголовном производстве доказательствами (показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, протоколами негласных следственных (розыскных) и других процессуальных действий)", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в августе текущего года Герман заключил сделку со следствием, он признал вину и дал подробные показания о всех обстоятельствах подготовки им совместно с Пивоварником на заказ "кураторов" РФ к совершению убийства Бабченко. В августа суд утвердил соглашение, и приговорил Германа к 4,5 годам тюрьмы.

Также в ГПУ опровергли информацию распространенную накануне Пивоварником, о том, что подготовка к убийству Бабченко якобы была "спецоперацией" СБУ, а он (Пивоварник, - ред.) на самом деле находится в г. Чоп Закарпатской области.

"Указанная информация не соответствует действительности, полностью опровергается собранными органом предварительного расследования доказательствами и является очередным фейком, распространенным спецслужбами Российской Федерации с целью попытки дискредитации правоохранительных органов Украины", - отметили в ГПУ.

Вместе с тем, в ГПУ добавили, что досудебное расследование, направленное на установление других соучастников, причастных к организации совершения теракта, продолжается.