Политика Подозрение Омеляну: министр считает сфабрикованным дело против него

2018-09-13 20:30 105

Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время брифинга заявил, что на него оказывают давление следователи Национального антикоррупционного бюро.

Глава Мининфраструктуры заявил, что намерен требовать привлечения этих людей к ответственности.

"Я хочу обратиться к стороне обвинения, к НАБУ. Сфабрикованное подозрение, которое мне сегодня вручили, не имеет ни одного состава преступления. Есть ли у моего брата машина? Да. Бывал ли я в доме? Да. Есть ли у меня деньги? Да, они задекларированы и я могу объяснить каждый цент. Брал ли я взятки, имею ли я собственные компании, лоббировал ли интересы олигархов… Ответ, однозначно, нет. Если бы что-то было, то это было бы написано в подозрении, а не то, что мне прислали. За полтора года не нашли ничего. Потому что я знаю границу своей ответственности перед законом и людьми. Я категорически опровергаю все предъявленные мне обвинения. Я буду защищать свое имя. И я буду требовать привлечь к ответственности следователей НАБУ", - заявил Омелян.

Он также рассказал, что сегодня была предпринята попытка его задержания.

"Как мне стало известно, я не имею подтверждения, но было яркое желание арестовать сегодня, а не просто вручить подозрение. Такие вещи переходят границу. Возможно, кто-то готовится к заседанию антикоррупционного комитета на следующей неделе и очень хочется показать хороший результат. Это же красота, - первый министр, первое подозрение в правительстве, блестяще проделанная работа… Но, увы, это дорога в никуда", - резюмировал министр.