Украина Украину накроет серьезное похолодание: синоптик озвучил даты

2018-09-14 00:20 168

 

В Украине после 22 сентября ожидается ухудшение погодных условий, дожди и снижение температуры воздуха, в октябре на севере страны возможны даже заморозки.

По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, до этого времени будет преимущественно сухо, а столбики термометров будут колебаться в пределах 25 - 27 градусов тепла, передают "Факты".

"Дожди в Украину придут 22 сентября и продлятся два дня. В это же время ожидается и снижение температуры до 15 — 17 градусов тепла, которые продержатся до конца первого осеннего месяца", - отметил он.

Горбань добавил, что начало октября еще порадует теплом: с 1 по 7 октября украинские термометры будут колебаться от 23 до 25 выше нуля, однако 3 и 4 октября возможны дожди, местами даже сильные.

"С 8 октября в Украине начнется понижение температуры до 12 — 15 тепла. Также в этот период, с 9 до 11 октября, на севере страны возможны даже заморозки. Во второй половине октября в Украину придет еще одно похолодание до 9 — 12 тепла, оно будет держаться до конца месяца", - подчеркнул синоптик.

 

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