Политика ВАЖНО! Кто может возглавить единую церковь Украины: названо имя

2018-09-14 11:30 225

 

После предоставления Украинской православной церкви Томоса ее должен возглавить патриарх Филарет.

Такое мнение высказал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) в интервью "УП". "Мы как архиереи Киевского патриархата будем выдвигать и поддерживать кандидатуру патриарха Филарета. Потому что другой такой кандидатуры, которую бы можно было сравнить с ним за опытом и качествами как духовного лидера, руководителя, мы не видим", - подчеркнул он.

По его словам, пока никто не выдвигал другую кандидатуру.

"Мы считаем, что патриарх Филарет должен быть избран", - резюмировал он.

7 сентября стало известно, что Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

 

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