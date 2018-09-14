Политика Мы переиграли Россию - Порошенко

2018-09-14 15:00 147

Президент Украины отметил, что отношения Украины и ЕС укрепляются, несмотря на попытки России их разрушить

Украина переиграла Россию в ее попытках заблокировать европейский вектор развития Украины. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на 15 ежегодной встрече YES – Ялтинской европейской стратегии.

"Могу твердо сказать, что Россию мы переиграли", - сказал он, напомнив, что уже год как действует соглашение об ассоциации с ЕС.

"Сегодня как анекдот можно смотреть расчеты ученых Януковича о 150-миллиардные потери в связи с введением соглашения с ЕС. Все с точностью до наоборот. Доля ЕС в экспорте сейчас колеблется от 42 до 43%, приближаясь к 50%. Это является весомым компенсатором тех потерь, которые из-за войны, гибридной агрессии, из-за экономической блокады, закрытия рынков создала нам РФ", - добавил Порошенко.

Ранее президент сообщил, что сегодня, 14 сентября, Украина и Евросоюз подпишут меморандум о предоставлении нашей стране макрофинансовой помощи в сумме €1 млрд.

В июле решение Европарламента и Совета ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме €1 млрд было опубликовано в Официальном журнале ЕС.