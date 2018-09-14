Политика В чем разница между церковью в Украине и в РФ: мнение Порошенко

2018-09-14 17:30 156

 

Как выразился президент, концепция "третьего Рима" как давней заявки Москвы на мировую гегемонию в религии, "рассыпается, словно карточный домик"

Церковь в России является "скрепой" авторитарного режима, тогда как в украинской - наибольшей православной церкви Европы - органично могут уживаться христианство восточного обряда и демократия. Об этом президент Петр Порошенко сказал во время выступления на 15-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Вопрос Томоса Украине, по словам главы государства, выходит далеко за пределы церковной жизни.

"Потому что единая поместная церковь не является угрозой конфликта, как некоторые хотели бы стремиться к этому. Нет. Мы этого не допустим. Единая поместная православная соборная церковь - это залог общественного согласия, единства государства и духовной независимости от Москвы, которая, к сожалению, до сих пор пребывает в плену ложного представления о том, что якобы здесь, у нас, ее каноническая территория", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, сентябрьский Синаксис, собрание архиереев Вселенского патриархата, "начисто развеял эти ложные иллюзии Москвы".

Сейчас именно в Украине решается вопрос будущего всего мирового православия, отметил президент. Которое, уточнил он, украинцы и россияне "понимают по-разному".

"И это еще одна из причин, почему нам с россиянами не по пути. <...> Посмотрите на истерию, которую мы видим в Москве, причем повсюду: начиная от московских каналов и заканчивая абсолютно нецерковными высказываниями их церковных иерархов", - сказал президент.

Порошенко сообщил, что Киев получил ряд "очень позитивных сигналов" от Вселенского патриархата, "и они вдохновляют".

В апреле 2018 года президент Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии УПЦ. Константинополь начал необходимые для этого процедуры.

В начале осени Вселенский патриархат назначил своих экзархов в Киеве. РПЦ возмутилась тем, что решение приняли без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Онуфрием. В России считают подобные действия Варфоломея "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

В УПЦ МП заявили, что хотят созвать свой Собор из-за экзархов Варфоломея.

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