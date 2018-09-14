Политика В НАБУ открыли уголовное производство против Антона Геращенко

2018-09-14 15:30 132

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) открыли уголовное производство по факту подозрения в незаконном обогащении против нардепа и советника главы МВД Антона Геращенко ("Народный фронт").

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Украинских новостей.

Уголовное производство зарегистрировано 6 сентября по ч. 34 ст. 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение). Оно открыто по решению суда, которое обязало НАБУ его зарегистрировать. На данный момент проводится досудебное расследование.

О подозрении пока не сообщалось.

Ранее СМИ обнародовали расследование, согласно которому Геращенко может быть причастен к незаконному обогащению. В частности, журналисты обнаружили наличие у депутата элитной квартиры в Печерском районе Киеве, в которой он проживает.

Напомним, ранее Геращенко заявлял, что незадекларированное имущество необходимо конфисковывать. Сейчас, по его словам, привлечение чиновника к уголовной ответственности грозит ему максимум двумя годами условно - при том, что за три года ни один судебный приговор не был вынесен. Все имущество остается нетронутым.

По данным журналистов Антон Геращенко арендует квартиру в Киеве площадью 200 квадратов за деньги своего тестя Алексея Шамбура. Он до 2016-го года не получал дохода, а после 2016-го получил около 270 тысяч гривен за предпринимательскую деятельность.