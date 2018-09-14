Политика НАБУ подозревает заметителя Грицака в незаконном обогащении

2018-09-14 12:05 108

Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило подозрение первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным Бюро, Демчину готовят подозрение в незаконном обогащении. Также в НАБУ объяснили, что были вынуждены подготовить подозрение, поскольку была обнародована тайна досудебного следствия.

"По странному стечению обстоятельств, это произошло практически сразу после направления соответствующих процессуальных документов на согласование в Специализированную антикоррупционную прокуратуру", - говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, в период с 26.04.2015 по 31.12.2016 сумма приобретенных активов и расходов Демчины составила не менее 6,4 миллионов гривен. В частности, речь идет о покупке Land Rover Range Rover Sport, Mercedes-Benz V250, земельных участков в пригороде Киева и квартиры.

При этом официальный доход его и членов его семьи в этот период составил 2,6 миллиона гривен, в том числе с учетом продажи автомобиля Jeep Grand Cherokee 4WD.

Таким образом, следствие считает, что законность приобретения активов на 3,76 миллиона гривен не имеет доказательств. Во время расследования детективы проанализировали также доходы и расходы Демчины за все время его трудовой деятельности, чтобы определить, имел ли он возможность накопить сбережения.

По данным НАБУ, с 1994 года и до сих пор он проходит военную службу в органах СБУ, в период с 01.01.1999 по 25.04.2015 получил с гражданской женой совокупный доход около 2,8 миллиона гривен, тогда как расходы составили не менее 4,83 милиона гривен, из которых более 4 миллиона потрачено на приобретение нескольких автомобилей, в том числе элитных.

Следствие пришло к выводу, что по состоянию на 26 апреля 2015 года у чиновника не было официальных доходов, которые позволяли копить средства в значительном размере. Данные факты детективы изложили в сообщении о подозрении в незаконном обогащении, которое 7 сентября 2018 направили на согласование в САП.