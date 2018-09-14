Украина В Украине запретили популярное лекарство

2018-09-15 00:03 210

В Украине запретили реализацию, хранение и применение таблеток "Энерлив" из-за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству.

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

В документе сказано о запрете на реализацию, хранение и применение лекарственного препарата "Энерлив" - это капсулы мягкие по 300 МГ, по 10 капсул в блистере; по 3 блистера в картонной коробке, серии 74011.

Все аптеки должны убрать данный препарат или вернуть его производителю. Несоблюдение распоряжения несет за собой уголовную ответственность.