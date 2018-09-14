Украина Изменения в ПДД уже в сентябре: драконовские штрафы для водителей

2018-09-15 00:05 195

Например, за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км/час – 3400 гривен (сейчас – 510 грн.)

Закон №5364 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно реформирования сферы парковки транспортных средств» вступает в действие 27 сентября 2018 года, пишет etcetera.

Петр Порошенко подписал закон №5364 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно реформирования сферы парковки транспортных средств» в марте 2018 года. Он вступает в действие через 180 дней после даты подписания – 27 сентября 2018 года.

КАК УВЕЛИЧИТСЯ РАЗМЕР ШТРАФОВ

1 За превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км/час – 3400 гривен (сейчас – 510 грн.).

2 За «побег» из места ДТП – 3400 гривен (сейчас – 255 грн.).

3 За управление автомобилем лицом, которое не имеет права на вождение таким транспортным средством – 10,2 тыс. гривен (сейчас – 510 грн.).

4 За повторное нарушение пункта 3 на протяжении года – 40,8 тыс. гривен.

5 За вождение транспортным средством лицом, которого лишили прав, – 20,4 тыс. гривен (сейчас – 510 грн.).

6 За повторное нарушение пункта 5 на протяжении года – 40,8 тыс. гривен.