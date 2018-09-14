Политика Гройсман пообещал украинцам увеличить субсидии

2018-09-15 00:15 186

Рост цены на газ компенсируют увеличением количества получателей субсидий. Гройсман пообещал поддержку государства всем, кто в ней нуждается.

Правительство планирует расширить круг лиц, которые могут получать субсидии, после изменения цены на газ. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время внеочередного заседания правительства, в пятницу, 14 сентября.

"Как бы ни менялась цена газа в Украине вынужденно, мы все сделаем для того, чтобы всех, кто нуждается в поддержке, поддержать. Мы покроем всех, кому это будет нужно, субсидиями. То есть в вашей жизни, что касается уплаты, ничего не изменится. Мы об этом позаботимся, в том числе, о назначении и расширении круга лиц, имеющих право претендовать на субсидию", - заверил глава правительства.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что власти на переговорах с МВФ согласились с октября повысить цены на газ на 23,5%. Подобный прогноз также давал Национальный банк.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что повышение цен на газ спасет Украину от дефолта.