Политика Аваков прокомментировал решение суда в отношении Омеляна

2018-09-15 07:00 96

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет фарсом решение Соломенского районного суда Киева, согласно которому министр инфраструктур Украины Владимир Омелян, который подозревается в незаконном обогащении, должен сдать свои загранпаспорта.

«У действующего министра украинского правительства Владимира Омеляна по ходатайству НАБУ суд, в обеспечение страхов детективов, решил забрать паспорта?! Клоунада и фарс!», — написал А.Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.

Как сообщалось, 13 сентября пресс-служба НАБУ проинформировала, что В.Омелян уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, сам В.Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.