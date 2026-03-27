Світ Через Ормузьку протоку у березні пройшло лише 144 судна, тоді як до війни це був показник за один день

2026-03-27 08:25

Через Ормузьку протоку з 1 березня пройшло лише 144 судна, тоді як до війни щоденний показник становив у середньому 138 суден, пише Bloomberg.

За даними MarineTraffic, 28 лютого - у день початку військових атак - через протоку пройшли 84 комерційні судна, більшість з яких були танкерами, що перевозили нафту, нафтопродукти та хімікати.

Зазначається, що на тлі зростання цін на нафту європейські країни вводять додаткові антикризові заходи для пом’якшення наслідків енергетичної нестабільності.

Німеччина зосередилася на прозорості ринку, обмеживши зміну цін на пальне до одного разу на день, і посилила антимонопольний контроль.

Італія запровадила податкові пільги на пальне, створила механізм прив’язки цін на заправках до вартості нафти, посилила контроль за спекуляціями.

Франція, маючи високий рівень державного боргу, зосередилася на допомозі ключовим секторам, таким як транспорт і рибальство, замість загального зниження податків.

У Великій Британії очікується підвищення граничної ціни на енергію, а уряд працює над цільовими програмами підтримки для найвразливіших домогосподарств.

Іспанія погодила пакет підтримки на 5 млрд євро, який передбачає зниження ПДВ на енергоносії з 21% до 10% і прямі субсидії на пальне для транспортних компаній, фермерів і рибалок.

У Греції уряд вирішив обмежити рентабельність палива та основних продуктів харчування на три місяці.

“Міжнародне енергетичне агентство попередило, що світ стикається з однією з найглибших енергетичних криз в історії, і закликало до радикальних заходів економії, зокрема віддаленої роботи та обмежень швидкості”, - йдеться у публікації.