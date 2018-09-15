Мир Дело Скрипалей: журналисты по номеру Петрова дозвонились в Минобороны РФ

2018-09-16 00:10 174

Журналистам ABC News и Independent, позвонившим по телефонному номеру из документов ФМС на Александра Петрова, ответили, что это номер Минобороны РФ.

Об этом оба корреспондента сообщили в Twitter, пишет "Медуза".

Московский корреспондент ABC News Патрик Ривел написал, что позвонил по номеру телефону, который, как писала "Новая газета", может принадлежать Министерству обороны РФ.

"Человек, ответивший мне в три часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство", - отметил он.

В свою очередь московский корреспондент Independent Оливер Кэрролл сообщил, что позвонил по тому же номеру, и человек, взявший трубку, подтвердил, что это номер приемной Минобороны.

Однако после вопроса, работал ли у них Петров, собеседник повесил трубку, рассказал Кэрролл.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов.

Премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила, что россияне являются офицерами ГРУ- военной разведки РФ. Великобритания получила европейский ордер на арест россиян.

В МИД России сказали, что названные имена им неизвестны, и заявили об "информационных манипуляциях" со стороны Великобритании.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу отравления в британском Солсбери находятся в РФ, но это просто гражданские лица без уголовного прошлого.

14 сентября в совместном расследовании The Insider с исследовательским центром The Bellingcat говорилось, что расследователям удалось получить справку из Федеральной миграционной службы на подозреваемого Александра Петрова.

Расследователи Bellingcat заявили, что подтвердили связь подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова со спецслужбами России.

В тот же день журналисты российского издания "Новая газета" обнаружили доказательства, которые могут свидетельствовать о вероятной причастности подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова к Министерство обороны РФ.

В частности, телефонный номер справки ФМС на Петрова относится к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы, где находится и штаб-квартира ГРУ Минобороны России.