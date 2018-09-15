Политика Лавров: Меркель и Путин говорили о Сенцове

2018-09-16 00:30 156

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ и канцлер Германии "обсудили ситуацию вокруг осужденного украинского режиссера Олега Сенцова".

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом 14 сентября, сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос Сенцова обсуждался Путиным и Меркель на встрече в Мезеберге 18 августа и "касается сугубо гуманитарной сферы".

"Есть законодательные процедуры в РФ, которые в данном случае применимы.... Все те, кто беспокоится о его судьбе, об этом осведомлены", - сообщил Лавров.

Он добавил, что РФ "неоднократно публично информировала общественность, в том числе о состоянии здоровья Сенцова, он находится под постоянным контролем врачей".

Олег Сенцов, задержанный еще в мае 2014 года, 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

В июне этого года уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой несколько раз отказали во встрече с Сенцовым.

15 августа Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два ходатайства о помиловании Сенцова.

В Кремле продолжают настаивать, что Сенцов должен просить о помиловании сам.

7 сентября российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов снова отказался от госпитализации в больницу на полуострове Ямал.

10 сентября сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что незаконно осужденный в РФ украинский режиссер написал завещание на свое творчество в случае смерти.

18 августа президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Берлине, встреча длилась три часа и прошла в закрытом режиме. Итогового подхода лидеров к прессе не было.

Позже Меркель проинформировала президента Украины Петра Порошенко о результатах переговоров с Путиным. О конкретных результатах переговоров Меркель и Путина в администрации Порошенко не сообщили.