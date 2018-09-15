Украина Кому в Украине поднимут зарплату до 9000 гривен

2018-09-16 00:35 189

 

Минимальная зарплата в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в 2019 году будет составлять 9000 гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Twitter, пишет Укринформ.

«Так, бюджет ГСЧС за последние годы увеличено втрое, служащим передано в этом году 204 квартиры. Минимальная зарплата в Службе следующем году вырастет до 9 тыс грн», — написал он.

Также, по словам Гройсмана, обеспечение спасателей есть заданием власти.

Кроме того, Правительственный портал сообщает, что во время торжеств ко Дню спасателя, Гройсман отметил, что в течение четырех лет подразделения ГСЧС спасли более 17 тыс. человек.

 

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