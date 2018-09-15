Украина Когда в Украину придут первые заморозки

2018-09-16 00:02 219

 

Украине первые заморозки в воздухе наиболее вероятные во второй и третьей декадах сентября, а именно в горных районах, а также в первой декаде месяца, которая уже прошла, в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Об этом сообщается на сайте украинского гидрометеорологического центра, пишут Комментарии.

В сообщении говорится, что сентябрь переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой деятельности.

«Средняя месячная температура воздуха в сентябре составляет 12-19 градусов, в горных районах 8-13 градусов», — говорят в Укргидрометцентре.

Кроме этого, сообщается, что абсолютный максимум температуры 30-39 градусов тепла был зафиксирован в сентябре в горных районах (кроме Черновицкой области, где максимум был 24-29 градусов), а в южной части местами 0-4 градусов тепла. Средняя месячная количество осадков 27-62 мм, в Карпатах и ​​на Закарпатье до 125 мм.

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