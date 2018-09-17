Украина Суд вынес мягкое решение по фейковым ветеранам АТО, которые вымогали деньги

2018-09-17 15:44 255

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому в организации преступной группировки, вымогавшей деньги у местных бизнесменов, прикрываясь Харьковской городской ассоциацией ветеранов АТО.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителей местной прокуратуры, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В прокуратуре уточнили, что обвинение настаивало на более жесткой мере пресечения - содержании под стражей.

Решение, подавать ли апелляцию на решение суда, еще не принято.

Как сообщили в прокуратуре, в июле текущего года он вместе с друзьями совершил нападение на строительную площадку, где сводилась АЗС. Нападавшие повредили стройматериалы. После этого подозреваемый встретился с представителем владельца площадки и требовал у него 50 тыс. долларов в обмен на то, что он и его товарищи не будут препятствовать дальнейшему строительству. Затем сумму уменьшили до 30 тыс. долларов.

Вымогатель и его друзья убедили представителя бизнесмена, в случае отказа строительные работы на АЗС будут принудительно остановлены. В середине августа этого года представитель застройщика передал вымогателям 10 тыс. долларов. 13 сентября во время получения второй части суммы - 20 тыс. долларов подозреваемый был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

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