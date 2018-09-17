Украина КАРТА За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 30 раз нарушили "школьное" перемирие

2018-09-17 15:06 237

За минувшие суткиподразделения сепаратистов 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сепаратисты осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Светлодарск, Новолуганское, Опытное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Новогригорьевка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Также велся прицельный огонь из минометов 120-калибра на светлодарском направлении в районе населенного пункта Новолуганское, а из минометов 82-го калибра по защитникам Лебединского на мариупольском направлении.

По позициям защитников Новогригорьевки враг открывал огонь из вооружения БМП. По данным украинской разведки, за минувшие сутки было уничтожен трое и ранены трое сепаратистов.

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КАРТА 15:06 За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 30 раз нарушили "школьное" перемирие