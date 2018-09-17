Украина В Минфине рассказали, сколько планируют одолжить в следующем году

2018-09-17 16:30 192

Министерство финансов планирует в следующем году занять на внешних рынках 122,7 млрд грн грн, на внутреннем – 202 млрд грн. Об этом говорится в проекте государственного бюджета Украины на 2019 год.

Минфин рассчитывает разместить евробонды сроком на 5-15 лет на общую сумму 102,9 млрд грн в эквиваленте. Прогнозируемая процентная ставка по еврооблигациям - 9% годовых.

Также планируется занять в 2019 году 1,47 млрд грн у МБРР (по базовой ставке LIBOR для доллара + изменяемый спред) и 18,37 млрд грн макрофинансовой помощи у Евросоюза (под 2%).

На внутреннем рынке Минфин планирует одолжить 202 млрд грн под прогнозируемую ставку 15,7% годовых, в том числе: продать трехмесячные ОВГЗ на 19 млрд грн, шестимесячные – на8 млрд грн, девятимесячные – 6 млрд грн, годовые – 10 млрд грн, двухлетние – 87,3 млрд грн, трехлетние – 58,7 млрд грн, пятилетние – 13 млрд грн.

Проект госбюджета Украины на 2019 год основан на прогнозе курса 29,4 гривни за доллар на конец года.