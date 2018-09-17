Политика Дружба Украины с Россией: Порошенко сделал решительный шаг

2018-09-17 17:30 177

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией.

Соответствующим указом поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно непродления документа, подписанного 31 мая 1997 года, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, внешнеполитическое ведомство должно заявить РФ о желании прекратить действие договора и внести на рассмотрение президенту соответствующий законопроект.

Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании Украины прекратить действие договора о дружбе с Россией, а также об основаниях его прекращения.

В свою очередь, на заседании согласительного совета представитель президента в Верхней Раде, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко сообщила, что до 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД, а президент внесет в парламент соответствующий законопроект.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, какие шаги нужно предпринять для окончательного разрыва дружбы Украины с Россией.