Политика Почти все дипломаты РФ в Украине работают на спецслужбы, — Климкин

2018-09-17 18:00 141

 

Почти все российские дипломаты в Украине работают на спецслужбы, заявил министр внутренних дел Павел Климкин.

«По консулам (российским – ред.). Мы уменьшили их тут в Украине. Выгнали всех, кто работал на службы. На самом деле там практически все работают на спецслужбы», — сказал он во время выступления на Евроатлантическом форуме в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Климкин добавил, что дипломатические отношения Украины и России существуют только в виртуальном пространстве.

«Тут спецслужбы российские, там наши консулы», — пояснил он.

Глава украинского МИД также добавил, что Украине не хватает своих консулов на территории России.

«Консулов не хватает, они сильно задействованы с политическими заключенными», — резюмировал он.

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