Украина 100 грн за пол-литра: в Украине снова может подорожать водка

2018-09-17 18:30 117

 

Водочники прогнозируют рост цен и теневого производства алкоголя после повышения акциза на алкоголь

Запланированное на 2019 год повышение акциза на алкоголь отразится на стоимости продукции для конечного потребителя. Об этом сообщили в ассоциации Укрводка.

По прогнозам экспертов, после повышения акциза на 9% цена может вырасти до 96-100 грн за бутылку 0,5 л 40-градустной водки.

"Такое подорожание отразится на потребителях и стимулирует рост нелегального рынка. Если акциз все-таки будет повышен, то теневое производство алкоголя составит 60%. А это в свою очередь приведет к уменьшениям поступлений в госбюджет и увеличению количества отравлений некачественным суррогатом", - отмечают в ассоциации Укрводка.

В Кабмине ожидают, что поступления акцизного налога в госбюджет на 2019 год составит 13,3 млрд грн. В расчете прогнозных поступлений акцизного налога учтено 6,1 млрд грн. дополнительных поступлений за счет повышения ставок, определенных в абсолютных значениях, путем их индексации, что предусмотрено пунктом 4 раздела Налогового кодекса Украины.

Напомним, в начале сентября Кабинет министров повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%. Минимальную розничную цену на пол-литровую бутылку водки повысили на 12,4% - до 89,4 грн (с 397,76 грн до 447 грн за литр 100%-го спирта). Минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия повышаются на 19,6% - до 321 грн/литр 100%-го спирта.

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